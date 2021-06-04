Доработка для оптимизации загрузки изображений на сайтах

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Закрыт1 заявка611 просмотров

У нас на сайтах есть специальный скрипт, который умеет находить изображения с аттрибутами data-domain и data-src, для них вычисляет размер и делает src вида example.com/upload/scale/X/Y/MODE/path-to-file.jpg

Проблема здесь в том, что верстальщик не всегда может задать размер элементу img на странице - иногда страницы верстаются так что изображение имеет нулевой размер, или динамически масштабируется на основании известной ширины.

Необходимо доработать скрипт таким образом, чтобы:

  • Скрипт не делал запросы вида /upload/scale/0/0/2/path-to-file - если оба размера передать нулями, возвращается ответ с Content-Length : 0, при этом запрос к серверу всё равно выполняется; Так же в этой ситуации нужно писать предупреждение лог с указанием изображения.
  • Скрипт умел использовать аттрибут data-mode для уточнения параметра MODE в запросе (по-умолчанию 2).
4 года назад
guest_16228009986617
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад