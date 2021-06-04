Доработка для оптимизации загрузки изображений на сайтах

У нас на сайтах есть специальный скрипт, который умеет находить изображения с аттрибутами data-domain и data-src, для них вычисляет размер и делает src вида example.com/upload/scale/X/Y/MODE/path-to-file.jpg

Проблема здесь в том, что верстальщик не всегда может задать размер элементу img на странице - иногда страницы верстаются так что изображение имеет нулевой размер, или динамически масштабируется на основании известной ширины.

Необходимо доработать скрипт таким образом, чтобы: