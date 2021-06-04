Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat. Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы ...
Разработка на PHP
Добрый день.
Есть сервис на php. Нужно реализовать несколько несложных задач на этом сервисе.
ТЗ вышлю кандидатам.
Бюджет и сроки по договоренности.
Заявки фрилансеров
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