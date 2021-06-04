Разработка на PHP

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Закрыт11 заявок684 просмотра

Добрый день.

Есть сервис на php. Нужно реализовать несколько несложных задач на этом сервисе.

ТЗ вышлю кандидатам.

Бюджет и сроки по договоренности.

PHP
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