Срм систему для фитнес клубов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка572 просмотра

Нужен работающий код срм системы, желательно для фитнес клубов, в общем доступе он где тт есть,надо просто найти и разобраться, он ли, и объяснить как будет выглядеть, что за что отвечает

4 года назад
guest_16227845409884
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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