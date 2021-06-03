Лэндинг - ипотечный калькулятор

Согласно дизайну во вложении сделать лэндинг.

Заполняются поля:

Доход на семью (числовое поле ввода)

Количество членов семьи (числовое поле ввода)

В том числе дети (числовое поле ввода)

Маткапиталл (галочка)

Наличие ПВ (сумма, числовое поле ввода)

Сумма кредитных обязательств в месяц (числовое поле ввода)

// Пример расчёта:

сумма возможной одобренной ипотеки = 100* [ Доход_семьи - ( (кол-во_членов_семьи - кол-во детей)*11 653 р. + (кол-во_детей * 8000 р.) - Сумма_кредитных_обязательств ] / 8

После нажатия копки "подобрать" появляется всплывающее окно с текстом: «Ждем ответов от банков по актуальным ставкам, это может занять от 1 до 3 минут». окно висит 15 секунд и только потом появляется таблица результатов.

В таблице результатов (банки):

поле "сумма" изменяемое (снизу ползунок), изменяется от 500 000 до "сумма возможной одобренной ипотеки" из формулы

Аналогично поле "срок ипотеки".

ВАЖНО! При движении ползунка или изменении числового значения в поле "сумма" или "срок",

сразу изменяются соседние поля, без нажатия каких-ибо дополнительных кнопок!

В таблице банков изменение в поле «Срок ипотеки, мес» должно приводить к изменению значения месячного платежа, изменение суммы ипотеки должно приводить к изменению значения месячного платежа.

Внизу в футере добавить кнопку “Партнерам”. При нажатии появляется всплывающее окно с формой захвата (вводится имя и телефон). Текст: “Пожалуйста, заполните ваши контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и расскажем о наших партнерских программах”.

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