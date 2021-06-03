Нужно переустановить и настроить 2 модуля. Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing
Лэндинг - ипотечный калькулятор
Согласно дизайну во вложении сделать лэндинг.
Заполняются поля:
Доход на семью (числовое поле ввода)
Количество членов семьи (числовое поле ввода)
В том числе дети (числовое поле ввода)
Маткапиталл (галочка)
Наличие ПВ (сумма, числовое поле ввода)
Сумма кредитных обязательств в месяц (числовое поле ввода)
// Пример расчёта:
сумма возможной одобренной ипотеки = 100* [ Доход_семьи - ( (кол-во_членов_семьи - кол-во детей)*11 653 р. + (кол-во_детей * 8000 р.) - Сумма_кредитных_обязательств ] / 8
После нажатия копки "подобрать" появляется всплывающее окно с текстом: «Ждем ответов от банков по актуальным ставкам, это может занять от 1 до 3 минут». окно висит 15 секунд и только потом появляется таблица результатов.
В таблице результатов (банки):
поле "сумма" изменяемое (снизу ползунок), изменяется от 500 000 до "сумма возможной одобренной ипотеки" из формулы
Аналогично поле "срок ипотеки".
ВАЖНО! При движении ползунка или изменении числового значения в поле "сумма" или "срок",
сразу изменяются соседние поля, без нажатия каких-ибо дополнительных кнопок!
В таблице банков изменение в поле «Срок ипотеки, мес» должно приводить к изменению значения месячного платежа, изменение суммы ипотеки должно приводить к изменению значения месячного платежа.
Внизу в футере добавить кнопку “Партнерам”. При нажатии появляется всплывающее окно с формой захвата (вводится имя и телефон). Текст: “Пожалуйста, заполните ваши контакты, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и расскажем о наших партнерских программах”.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: сайт интегрируется с Битрикс24!
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