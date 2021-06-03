Сделать js-код динамического прогресс-бара для установки на сайт

Есть готовая анимация прогресс-бара. (заполняемая полоска с процентами от 0 до 100) для процесса оплаты с помощью карте.

Анимация будет запускаться с момента отправки данных и завершаться в случае положительного ответа сервера.

Требуется сделать динамический прогресс-бар, который будет заполняться в зависимости от скорости ответа сервера.

На выходе должен получиться код для вставки на страницу.

Нужно сделать три блока для каждой платежной системы соответственно (visa, mc, мир)

Анимации для каждой платежной системы есть.

Бюджет обсуждается.