Доработать слайдер для изображений на React

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок527 просмотров

Необходимо доработать слайдер для просмотра изображений в виде кругов.

• При повороте изображения должны плавно сменять друг друга с изменением прозрачности

• Страница должна быть адаптивной

Подробности обсудим в чате.

4 года назад
gringo126485
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