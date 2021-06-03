Срочно, Проект с нуля Нужна программа и задокументировать Технологии: Использовать в проекте карты: mapbox js; Написать проект на : VueJS+Nuxt; Использовать : webpack; ...
Доработать слайдер для изображений на React
Необходимо доработать слайдер для просмотра изображений в виде кругов.
• При повороте изображения должны плавно сменять друг друга с изменением прозрачности
• Страница должна быть адаптивной
Подробности обсудим в чате.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача: Небольшой сайт отделочной компании. 4 вида страниц + формы. 3 ширины экрана. Протопипы в фигме. + надо внятную админку, чтобы без дальнейших проблем редактировать/добавлять/ранжировать и пр. Интерактив ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
https://bravo-dveri-spb.ru Для этого сайта на ОПЕН КАРТ надо установить Яндекс Маркет. Я должен иметь возможность ставить галочку нужным для ЯМ категориям товаров.Закрыт4 года назад
- $10
На сайте есть товары нужно всё удалить и залить новыеВеб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $11
Есть часть форм, нужно написать обработчик с авторизацией. Сервис портфолио. Задача простая. Подробности и ТЗ в ЛС.Закрыт4 года назад
Внесение правок в сайт на движке мод х рево. На постоянной основеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
На странице есть форма: ОпросникЗаполняя форму, пользователь попадает на новую страницу с предложениями. Сами данные - отправляются в CRM системуНеобходимо, чтобы пользователь подтвердил свой номер через SMS код, и только после этого его перенаправляло на ...Закрыт4 года назад
- $70
Создать отдельную базу данных под прокатный товар. Необходима возможность подготовки договора в бэкэнде оператором (т.е. заполнение определенных полей со вставкой в шаблон договора). Для созданного договора (привязка к заказу) должна формироваться уникальная ссылка. Ссылку отправляет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется готовое решение сервиса по бусту аккаунтов для различных онлайн игр с минимальными правками. Это может быть сервис одной игры или несколькихВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Добрый день. Есть сайт (личный кабинет), который собран на vue.js и по нему есть ряд правок, по котрым нужно внести корректирвоки в ПК и мобильную версию сайта. Где-то поехали кнопки, где-то ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад