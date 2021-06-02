Написать скрипт для сервиса с достижениями

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка485 просмотров

Есть часть форм, нужно написать обработчик с авторизацией. Сервис портфолио. Задача простая. Подробности и ТЗ в ЛС.

4 года назад
Cr0Nos
Роман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
52 отзыва
4 года назад