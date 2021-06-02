Проект на Laravel 8

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки378 просмотров

Проект - каталог информационный.

Есть ЛК небольшой.

Оповещения на телеграмм пользователей о событиях.

Верстка готова. Ссылка на верстку в ТЗ.

ТЗ - кандидатам

Срок - 45 дней.

Laravel
4 года назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$750
28 дней
Escrow
Ничего кроме разочарования и сорванных сроков я не получил. Коммуникация нулевая. Человек может не выходить на связь по 4 дня, потом сказать что сделал выходные, но в сроки успеет. Все договоренности по пушам на гит и заливке на сервак были сразу нарушены и не соблюдались. Потом пропасть и не выходить на связь неделю, сроки конечно уже просраны. Конечно же наврать что лежал в больнице... Далее я дал Артему второй шанс. Проект мы начали делать заново с другим программистом, но я подключил Артема к разработке админки. Опять пропал, просрал сроки. Не знаю откуда хорошие отзывы и какие то награды. Не надо вестись на них. ps Вот смотрю 5 дней назад появился хороший отзыв, но со мной Артем на связь не выходил. Занавес! ps2 не хотел писать отзыв плохой, но прям вот бомбануло! ps3 5.07.21 - так и не появился )))

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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