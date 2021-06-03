Доработать раздел самописной CMS и перенести новости с DLE

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки649 просмотров

Сверстать и натянуть верстку 5 типов страниц админки рабочего сайта на самописе (PHP 7.3) (шаблонизатор Smarty) + некоторые доработки + перенос 1800 новостей с DLE в обновленный новостной раздел. ТЗ вышлю кандидатам. Обязательны навыки верстки.

Оплата по факту через ЮMoney.

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DLEPHP
4 года назад
den3000
Борис 
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