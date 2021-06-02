Создать дополнение к плагину Batch Editor

Сейчас в плагине глобальный косяк в том, что невозможно добавить значения атрибутам к существующему списку, можно только заменить значения на новые.

Это не практично для товаров, которые уже содержат какие-то значения.

Нужно доработать плагин, чтобы была возможность ДОБАВЛЯТЬ значения к существующим спискам.

Версия опенкарт Version 3.0.2.0 (trs-3.0.2.0)