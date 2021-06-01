ЭЦП для сайтов образовательный учреждений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки437 просмотров

Здравствуйте. Нам необходима помощь в доработке сайта 1с Bitrix. По новому законодательству все образовательные учреждения должны подписывать своей ЭЦП разработанные документы и размещать их в разделе Документы, где будет видно каждому посетителю, что этот документ подписан электронной подписью.

4 года назад
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