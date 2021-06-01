Проект по OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки834 просмотра

Что нужно сделать: Ищу специалиста по OpenCart.Сайт стоит на OpenCart 2 версии. Необходимо будет оптимизировать импорт/экспорт товаров.Обязательные требованияЗнания OpenCart.Работа на OpenCart 2 версия.

Opencart
4 года назад
smigor7
27 лет
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
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Был
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Артём
 
37 лет
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Микола
 
28 лет
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4 года назад
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Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
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день назад
85 отзывов
4 года назад