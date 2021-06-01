Всем привет! Нужно сделать правки согласно ТЗ , ТЗ сразу предоставлю в личке Сам сайт разработан на ларавел Антиспам 888
Проект по OpenCart
Что нужно сделать: Ищу специалиста по OpenCart.Сайт стоит на OpenCart 2 версии. Необходимо будет оптимизировать импорт/экспорт товаров.Обязательные требованияЗнания OpenCart.Работа на OpenCart 2 версия.
Заявки фрилансеров
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