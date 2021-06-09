Нужно настроить Редирект от Юмани

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Завершен4 заявки745 просмотров

Добрый день. Нужно настроить Редирект от Юмани после оплаты на Страницу Об успешной оплате.

Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Юмани после оплаты, но не попадает, а попадает просто на главную страницу.

НУжно починить или сделать заново, чтобы все работало.

В Юмани редирект настроен .

4 года назад
klimleader
Клим 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shareware221
Андрей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
3 дня
Спасибо Андрею за работу. До него не могли справиться двое специалистов. Рекомендую!
Отличный заказчик. Постоянный онлайн был только на руку т.к. позволял оперативно решать возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

shareware221
Андрей 
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