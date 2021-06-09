Добрый день. Нужно настроить Редирект от Юмани после оплаты на Страницу Об успешной оплате.

Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Юмани после оплаты, но не попадает, а попадает просто на главную страницу.

НУжно починить или сделать заново, чтобы все работало.

В Юмани редирект настроен .