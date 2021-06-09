Необходимо разработать приложение "Адаптация сотрудников" для маркетплейса Битрикс24. Обязательно знание PHP, vuejs, REST API Bitrix24 . Будет предоставлено небольшое тестовое задание. Тестовое задание не оплачивается. Детальное техническое задание отправляем по запросу ...
Нужно настроить Редирект от Юмани
Добрый день. Нужно настроить Редирект от Юмани после оплаты на Страницу Об успешной оплате.
Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Юмани после оплаты, но не попадает, а попадает просто на главную страницу.
НУжно починить или сделать заново, чтобы все работало.
В Юмани редирект настроен .
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