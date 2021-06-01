Скрипт статистики для сайта под управлением Wordpress

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Закрыт4 заявки1629 просмотров

На сайт под управлением CMS Wordpress хотим реализовать отдельную страницу статистики, где мы бы могли отслеживать количество опубликованных и обновленных постов каждым автором на сайте, а также считать оплату за них.

  • Скрипт должен позволять просматривать статистику за прошлые месяца.
  • Возможность указывать ставку и сохранять ее за публикацию, также отдельно по обновлениям.
  • Если это возможно, хотелось бы еще отдельно фиксировать посты у которых были значительные изменения (Обновление заголовков, обновления текста, замена миниатюры)
  • Страница доступна только администраторам и самим авторам.
Более детальное обсуждение с исполнителем, указывайте цены и сроки выполнения. Спасибо!
WordPress
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itadesign
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