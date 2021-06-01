Скрипт статистики для сайта под управлением Wordpress

На сайт под управлением CMS Wordpress хотим реализовать отдельную страницу статистики, где мы бы могли отслеживать количество опубликованных и обновленных постов каждым автором на сайте, а также считать оплату за них.

Скрипт должен позволять просматривать статистику за прошлые месяца.

Возможность указывать ставку и сохранять ее за публикацию, также отдельно по обновлениям.

Если это возможно, хотелось бы еще отдельно фиксировать посты у которых были значительные изменения (Обновление заголовков, обновления текста, замена миниатюры)

Страница доступна только администраторам и самим авторам.

Более детальное обсуждение с исполнителем, указывайте цены и сроки выполнения. Спасибо!