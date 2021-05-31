Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется ...
Нужен программист для дороботки проекта на React js +Next Js
Доброго времени суток! Нужно доделать проект , а именно сделать некоторые правки по части фронта(работы на 4-5 часов) далее подключить все готовые API , Api готовы , мы их предоставим , от вас только интеграция
Просьба отвечать на проект только прогерам с опытом и те кто готов сразу приступить к работе , работа разовая , если всё пройдёт гладко будем работать дальше по новым проектам!
Бюджет обсудим в ЛС.
Антимпам - next js
Всем спасибо
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