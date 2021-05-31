Нужен программист для дороботки проекта на React js +Next Js

Доброго времени суток! Нужно доделать проект , а именно сделать некоторые правки по части фронта(работы на 4-5 часов) далее подключить все готовые API , Api готовы , мы их предоставим , от вас только интеграция

Просьба отвечать на проект только прогерам с опытом и те кто готов сразу приступить к работе , работа разовая , если всё пройдёт гладко будем работать дальше по новым проектам!

Бюджет обсудим в ЛС.

Антимпам - next js

Всем спасибо