Парсер отзывов для Ozon

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки322 просмотра

Необходимо написать парсер отзывов для товаров размещенных на Ozon. На входе будет текстовый файл со ссылками, на выходе гугл-документ с отзывами.

4 года назад
ffsin
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