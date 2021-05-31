Необходимо перенести готовый небольшой скрипт PHP (50 стр кода) на код Python, для быстрого чтения данных с огромной базы.
Парсер отзывов для Ozon
Необходимо написать парсер отзывов для товаров размещенных на Ozon. На входе будет текстовый файл со ссылками, на выходе гугл-документ с отзывами.
Заявки фрилансеров
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