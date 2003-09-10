Python программист
✅ Программист на python3
✅ Напишу парсер любой сложности (selenium, scrapy, requests)
✅ Умею работать с rest API (google, wax blockchain, youtube, ...)
✅ Создам графический интерфейс (kivy, kivymd)
✅ Исправлю вашего телеграм бота (telebot)
Телеграм - VBlackSquare
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$40
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Отзывы заказчиков
$40
8 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
8 баллов
2 года назад
Возможно хороший программист. Не удалось до конца доработать из-за несовершенства Python. Возникли технические сложности. Никак не ожидал, что язык программирования Python окажется такой узконаправленный. Исполнитель привязал программу к браузеру Хром, всё бы не чего, да вот при выходе новой версии браузера программа уже не работает! Уже не те драйверы и может ещё чего не то. Получается, что при обновлении браузера программа просто не будет работать (что и произошло в данный момент) и нужно будет идти на поклон к программисту. Хороший такой язык программирования Python, чуть что сразу трабл и иди плати деньги за обнову, а если учесть, что браузер обновляется регулярно то можно только представить сколько проблем и затрат потребует такая конструкция написанная на Python. Такая "чудо" программа даром не нужна. К исполнителю никаких претензий, но нужно сперва сказать, что для работы программы на Python его необходимо так же установить на компьютер и там тоже много сюрпризов если версия Win устаревшая приходится ставить самые старые версии Python, это может и не влияет на работу, но то что больше нет поддержки это так же не очень хорошо.