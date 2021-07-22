Сбор данных с сайтов, фильтрация и сортировка.

Возможно хороший программист. Не удалось до конца доработать из-за несовершенства Python. Возникли технические сложности. Никак не ожидал, что язык программирования Python окажется такой узконаправленный. Исполнитель привязал программу к браузеру Хром, всё бы не чего, да вот при выходе новой версии браузера программа уже не работает! Уже не те драйверы и может ещё чего не то. Получается, что при обновлении браузера программа просто не будет работать (что и произошло в данный момент) и нужно будет идти на поклон к программисту. Хороший такой язык программирования Python, чуть что сразу трабл и иди плати деньги за обнову, а если учесть, что браузер обновляется регулярно то можно только представить сколько проблем и затрат потребует такая конструкция написанная на Python. Такая "чудо" программа даром не нужна. К исполнителю никаких претензий, но нужно сперва сказать, что для работы программы на Python его необходимо так же установить на компьютер и там тоже много сюрпризов если версия Win устаревшая приходится ставить самые старые версии Python, это может и не влияет на работу, но то что больше нет поддержки это так же не очень хорошо.