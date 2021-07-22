Сбор данных с сайтов, фильтрация и сортировка.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок1155 просмотров

Программа для cбоpа зaдaнной инфоpмaци с paзличных caйтов, фильтpaция, pacпредeлениe coбpaнных дaнныx по указанным файлам. Работа программы на Win7, 8, 10.

ТЗ высылаем только по запросу, всем заинтересованным.

После создания, все исходники на программу отправляются заказчику.

Если исполнитель выполняет качественно поставленную задачу, то с такими работаем постоянно.

P.S

Не работаем с теми, кто просит 100% предоплату или поэтапную оплату.

Мы платим только за готовый рабочий продукт!

Оплата только после тестирования и исправления ошибок если такие появятся.

4 года назад
Yakovlev
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VBlackSquare
Денис Минка 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$150
15 дней
Возможно хороший программист. Не удалось до конца доработать из-за несовершенства Python. Возникли технические сложности. Никак не ожидал, что язык программирования Python окажется такой узконаправленный. Исполнитель привязал программу к браузеру Хром, всё бы не чего, да вот при выходе новой версии браузера программа уже не работает! Уже не те драйверы и может ещё чего не то. Получается, что при обновлении браузера программа просто не будет работать (что и произошло в данный момент) и нужно будет идти на поклон к программисту. Хороший такой язык программирования Python, чуть что сразу трабл и иди плати деньги за обнову, а если учесть, что браузер обновляется регулярно то можно только представить сколько проблем и затрат потребует такая конструкция написанная на Python. Такая "чудо" программа даром не нужна. К исполнителю никаких претензий, но нужно сперва сказать, что для работы программы на Python его необходимо так же установить на компьютер и там тоже много сюрпризов если версия Win устаревшая приходится ставить самые старые версии Python, это может и не влияет на работу, но то что больше нет поддержки это так же не очень хорошо.
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Игорь
 
60 лет
4 года в сервисе
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27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
VBlackSquare
Денис Минка 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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