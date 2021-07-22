Нужно написать авторизацию на C++, которую нельзя будет обойти в 1 jmp инструкцию Соответственно авторизация типа bool auth; if(api.data() == true) auth = true; не подойдёт
Сбор данных с сайтов, фильтрация и сортировка.
Программа для cбоpа зaдaнной инфоpмaци с paзличных caйтов, фильтpaция, pacпредeлениe coбpaнных дaнныx по указанным файлам. Работа программы на Win7, 8, 10.
ТЗ высылаем только по запросу, всем заинтересованным.
После создания, все исходники на программу отправляются заказчику.
Если исполнитель выполняет качественно поставленную задачу, то с такими работаем постоянно.
P.S
Не работаем с теми, кто просит 100% предоплату или поэтапную оплату.
Мы платим только за готовый рабочий продукт!
Оплата только после тестирования и исправления ошибок если такие появятся.
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