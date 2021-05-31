Программа должна позволять вести базу клиентов, производить расчет стоимости турпродукта на основании следующих данных: проживание, АВИА/ЖД. ( по возможности экскурсии, аренда авто). Программа должна выводить на печать следующие печатные формы, такие как договор реализации туристических ...
Сверточная нейронная сеть для распознавания слов в базах данных
Основная идея проекта - создать простую CNN с 1-2 сверточными слоями, которая сможет распознавать совпадения слов из разных баз данных.
У меня есть файл .csv с разными названиями из баз данных в верхнем регистре , которые содержат буквы латинского алфавита, кириллицу и цифры (пример: ZIEB_342TI_90837; IRON_SURV23 и т. Д.).
На первом этапе требуется создать массив данных, включающий в себя 26 букв латинского алфавита, 33 букв кириллицы и цифры от 0 до 9 и пронумеровать каждый символ по порядку (должно получиться 68 полей).
Длина каждого названия берется не более 50 символов.
Это делается для того, чтобы каждый символ в слове сравнивался с символом в массиве, и при совпадении зажигался соответствующий нейрон (например, в названии DUSX4359 первая буква D, в массиве она пронумерована цифрой 4 , что означает, что для первой буквы данного слова зажигается четвертый нейрон, а все остальные - нули), и это происходит для каждого последующего символа, так что на вход нейронной сети подается вектор 50 * (33 + 26 + 10).
Ну а далее простая сверточная нейронная сеть обучается на этих данных.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $205Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Имеется код, в который нужно ввести функции: 1. Все добавленные слова куда-то сохранять, а не держать только в текущей сессии, чтобы при повторном запуске программы не нужно было заново все слова вводить; ...Закрыт4 года назад
- $4
Имеется код переводчика, который нужно дописать КОД using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.IO; namespace Курсовая { class Translate ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Веб-приложение на Apex Oracle. Регистрация доступна только для Администратора (для регистрации всех сотрудников) с возможностью удалить и заблокировать учетную запись сотрудника. Авторизация для остальных сотрудников. Разный доступ к информации (Бухгалтеру бухгалтерия, директор ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать бота работающего на API Binance для автоматизации повторения трейдерских операций на разных аккаунтах. Простыми словами ниже. Есть аккаунт на котором ведется торговая деятельность. Необходимо что бы как только на этом аккаунте выставлялсь/исполнялись ...Закрыт4 года назад
- $55
Нужно создать софт для автоматизации действий с сервисом tiktop_free. Бот должен будет делать задания в тиктоке, чтобы получать баллы на сайте tiktop-freeПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Конструктор для сувениров с персональным дизайном для дальнейшего интегрирования с сайтом. Подробности в прикрепленном ТЗ.Закрыт4 года назад
Програма ''Текстовый редактор'' в C++. Обычный текстовый редактор И описание действий в програме ( обьяснение строчек )Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
+ перенос парсеров на хостингПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
1) Первая программа реализует алгоритм DES (зашифровка и расшифровка). Имеется выбор txt файла для шифрования, выбор куда сохранить файл с зашифрованным текстом, кнопки зашифровать, расшифровать, окно с вводом ключа (8 битного для DES, иначе выводится ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен4 года назад