Дописать код

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Имеется код, в который нужно ввести функции:

1. Все добавленные слова куда-то сохранять, а не держать только в текущей сессии, чтобы при повторном запуске программы не нужно

было заново все слова вводить;

2. При запуске программы не открывать сразу режим добавления слов, а дать

выбор: войти в режим добавления слов или перейти к переводу;

3. Не закрывать программу после первого же перевода, а давать возможность переводить сколь угодно раз;

4 года назад
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