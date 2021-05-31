Дописать код

Имеется код, в который нужно ввести функции:

1. Все добавленные слова куда-то сохранять, а не держать только в текущей сессии, чтобы при повторном запуске программы не нужно

было заново все слова вводить;

2. При запуске программы не открывать сразу режим добавления слов, а дать

выбор: войти в режим добавления слов или перейти к переводу;

3. Не закрывать программу после первого же перевода, а давать возможность переводить сколь угодно раз;