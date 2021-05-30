Программа преобразования фото из эквидистантной проекции в грани куба

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка411 просмотров

Здравствуйте!

Требуется программа для пакетного преобразования фотографий из эквидистантной проекции в грани куба и обратно.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Парсер телеграм каналов python

    $50

    Любой канал можно спарсить прямо из телеграма , сделав выгрузку, выгружаются все файлы и сообщения. https://s.mail.ru/gDtY/t8xfy5Kgz Нужно сделать то же самое на питоне: чтобы выгружался весь канал - сообщения и все ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простенькую Программа по типу винлокер

    $50

    Нужно написать прогу для блока винды чтоб если запустили прогу то она заблочила комппо функционалу нужно чтобы было на автозапуске вела логи время дату. Бюджет 50-70 долларов. Или называйте свою цену.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать веб сервер на базе NestJS

    $90

    В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...

    FirebaseNestJS
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Docker-контейнер, имитирующий бота

    $7

    Описание: Необходимо создать контейнер, имитирующий бота, при запуске которого бот подключается к сервису как бот, отправляет свое состояние и время своей конфигурации и получает (если изменилось время) новую конфигурацию, затем регулярно отправляет информацию о загрузке ...

    Docker
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка бота

    Здравствуйте. Требуется разработка бота, вероятный язык Go (из-за скорости работы). Задача бота - смотреть смарт контракт сети BSC (Binance Smart Chain) и как только появляется функция покупки - приобретать по доступной цене. Детали ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключить модем к Rasberry Pi

    Есть модем GSM https://www.waveshare.com/sim800c-gsm-gprs-hat.htm есть инструкция для подключения https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT И есть код готовый https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM800C-GSM-GPRS-HAT-Demo-Code.zip Нужно подключить модем к Rasberry Pi чтобы работало ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Пересобрать программу, закончить проект - до 5 июня.

    $600

    Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники ...

    CSSHTMLJavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот-Программа для покупки-продажи криптоактивов в сети BSC

    $1000

    Необходим программист знакомый и встречавшийся с блокчейном, имеющий представление, что такое BSC сеть (Binance Smart Chain), как работает обмен криптоактивов на pancakeswap,что такое добавление ликвидности в паре BNB\Монета и что такое bscscan.com, кошелек metamask.io ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад