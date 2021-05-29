Подключить модем к Rasberry Pi

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﻿Есть модем GSM

https://www.waveshare.com/sim800c-gsm-gprs-hat.htm

есть инструкция для подключения

https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT

И есть код готовый

https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM800C-GSM-GPRS-HAT-Demo-Code.zip

Нужно подключить модем к Rasberry Pi чтобы работало интернет подключение

Удаленный доступ могу предоставить

4 года назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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