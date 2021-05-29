Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники ...
Подключить модем к Rasberry Pi
Есть модем GSM
https://www.waveshare.com/sim800c-gsm-gprs-hat.htm
есть инструкция для подключения
https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT
И есть код готовый
https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM800C-GSM-GPRS-HAT-Demo-Code.zip
Нужно подключить модем к Rasberry Pi чтобы работало интернет подключение
Удаленный доступ могу предоставить
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