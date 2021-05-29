Подключить модем к Rasberry Pi

Приветствую исполнитель, необходимо провести интеграцию между МС и ЭвоторРассматривает такие варианты - В точке продаж(Либо в самом МС) выбирается заказ и он передается на Эвотор в оплату, без выбора позиционно на самом устройстве.Присылайте ваши предложения, ...