Реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase

$70
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Закрыт1 заявка934 просмотра

Требуется реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase. Порядка 5 триггеров (Новость, Новое сообщение, Изменение статуса заявки .etc)У нас на TypeScript, лучше в едином стиле на NestJS, но можно этот сервис написать и не на NestJS. Hasura генерит post запросы, по изменению или добавлению записей в бд пишется веб сервер для обработки данных событий, например добавили сообщение вызвался метод. В рамках этого метода дергается апи firebase, плюс возможно делается запрос в graphql для сбора необходимой информации

FirebaseNestJSTypeScript
4 года назад
simoon
45 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
4 года назад

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