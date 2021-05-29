Требуется реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase. Порядка 5 триггеров (Новость, Новое сообщение, Изменение статуса заявки .etc)У нас на TypeScript, лучше в едином стиле на NestJS, но можно этот сервис написать и не на NestJS. Hasura генерит post запросы, по изменению или добавлению записей в бд пишется веб сервер для обработки данных событий, например добавили сообщение вызвался метод. В рамках этого метода дергается апи firebase, плюс возможно делается запрос в graphql для сбора необходимой информации