Дописать небольшую программу на Python

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  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок1581 просмотр

Около 100 строк кода, включая комментарии. 

Программа предназначена для наведения лазерной указки вместе с камеров на нужное место.

Сейчас в окне программы отображается изображение из файла. Необходимо, чтобы в окне показывалось изображения с камеры, плюс возможные небольшие корректировки самой программы.

Python
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