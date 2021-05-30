Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог ...
VBA скрипт
Есть две книги excel,
первая содержит сводную таблицу:
По столбцу А1 идут даты,
И первая строка содержит ФИО.
Вторая книга является источником данных:
По столбцу Е1 идут даты
По столбцу К1 идут ФИО
Задача:
1.Взять ФИО и дату из первой книги сравнить со столбцами E1 и К1 во второй книге,
Если К1 = ФИО то +1, и так по всему столбцу, пока в книге 2 ФИО = дате из 1 книги.
2. Сумму вписать в первую книгу в соответствующую ячейку (пример в ячейку B3)
3.Данный цикл должен завершится пока не заполнится первая книга.
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