VBA скрипт

Есть две книги excel,

первая содержит сводную таблицу:

По столбцу А1 идут даты,

И первая строка содержит ФИО.

Вторая книга является источником данных:

По столбцу Е1 идут даты

По столбцу К1 идут ФИО

Задача:

1.Взять ФИО и дату из первой книги сравнить со столбцами E1 и К1 во второй книге,

Если К1 = ФИО то +1, и так по всему столбцу, пока в книге 2 ФИО = дате из 1 книги.

2. Сумму вписать в первую книгу в соответствующую ячейку (пример в ячейку B3)

3.Данный цикл должен завершится пока не заполнится первая книга.