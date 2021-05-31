Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог ...
Срочно ищем в команду Middle+ Node.js/React.js разработчика !!!!
Предлагаем работать над супер-проектом — Tasquad (app.tasquad.io) — это платформа для онлайн конференций в корпоративной/деловой среде.
Суть проекта: Фиксить готовый функционал и добавлять много нового.
Описание проекта:
Tasquad - app.tasquad.io- платформа для конференций в корпоративной среде. Платформа позволяет повысить продуктивность собраний и улучшить качество общения, оптимизировать время, проводимое на встречах, обмениваться текстовыми документами, демонстрировать фото/видео, автоматически создавать отчеты по завершению встреч и вести их учет.
Стек: Node.js/React.js.
Сроки: Проект рассчитан на 6-12 месяцев, начало как можно скорее.
Условия: Общение и переписка напрямую с клиентом на английском языке (Intermediate), рабочее время с 10:00 до 19:00 понедельник-пятница. Быть на связи в рабочее время и быстро отвечать на сообщения клиента.
Бюджет проекта: 3000 USD/ месяц
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