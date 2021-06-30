T_a_l_y_a77

Международная компания Renedes Numerique (головной офис в Киеве) приглашает к струдничеству Middle + Wordpress разработчика, проживающего в Киеве. [b]Требования:[/b] [list][*]Отличные знания HTML, CSS, умение делать валидную верстку.[*]Умение использовать Advanced Custom Fields.[*]Знание иерархии файлов Wordpress шаблона, ...
Мы - компания по представлению цифровых услуг в Украине и Эстонии. Наш обширный опыт в сферах full stack разработки, искусственного интеллекта и больших данных позволяет нам преуспевать в сложных, инновационных и амбициозных проектах.
Мы начали свой профессиональный путь в качестве экспертов по цифровым технологиям в 2004 году и занялись текущей деятельность в 2017 году. За последние 16 лет мы работали над тем, чтобы укрепить свою репутацию, стремясь обслуживать наших клиентов с энтузиазмом, преданностью и драйвом.
За все эти годы мы помогли более 42 клиентам, в основном из Европы. Наша команда экспертов готова предоставить вам технологические решения и услуги, ориентированные на бизнес.
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcrisp.chat]crisp.chat[/url]. Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fcrisp.chat]crisp.chat[/url], но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы создать свой чат-бот, адаптированный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3000
Предлагаем работать над супер-проектом — Tasquad ([url=http://app.tasquad.io/]app.tasquad.io[/url]) — это платформа для онлайн конференций в корпоративной/деловой среде. [b]Суть проекта:[/b] Фиксить готовый функционал и добавлять много нового. [b]Описание проекта:[/b] Tasquad - [url=http://app.tasquad.io/]app.tasquad.io[/url]- платформа для конференций в корпоративной среде. Платформа позволяет ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад