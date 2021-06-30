T_a_l_y_a77

Junior project manager at Renedes Numerique

Мы - компания по представлению цифровых услуг в Украине и Эстонии. Наш обширный опыт в сферах full stack разработки, искусственного интеллекта и больших данных позволяет нам преуспевать в сложных, инновационных и амбициозных проектах.

Мы начали свой профессиональный путь в качестве экспертов по цифровым технологиям в 2004 году и занялись текущей деятельность в 2017 году. За последние 16 лет мы работали над тем, чтобы укрепить свою репутацию, стремясь обслуживать наших клиентов с энтузиазмом, преданностью и драйвом.

За все эти годы мы помогли более 42 клиентам, в основном из Европы. Наша команда экспертов готова предоставить вам технологические решения и услуги, ориентированные на бизнес.