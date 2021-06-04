Нужна десктопная программа под Windows для сохранения страниц (только html) с сайта https://clutch.co. То есть я в программу ввожу ссылку, скажем, https://clutch.co/directory/android-application-developers, далее указываю диапазон страниц (скажем от 10 до 50), и программа должна ...
Доработать программу в среде Python
У меня есть программа. Работает как приложение. Необходимо добавить 8 столбцов(примерное описание во вложении)(можно сделать их переключаемыми между собой)
Сейчас программа работает так: Сверху в выползающей строке я выбираю имя пользователя. В каждую ячейку я вручную заношу значения, далее нажимая на иконку с графиком, строятся два графика в одной плоскости по тем точкам, что я задала. Если нажимать на ярлык печати, то данные, которые я занесла, сохраняются в таблицу формата xl.
Мне необходимо: чтобы столбцов стало больше и сами столбцы были подписаны, как g1, g2, g3, g4 и C. Можно сделать их переключаемыми между собой, чтобы на каждый столбец можно было строить графики так: занесла данные в первые два столбца, к нему построила график, переключила эти два столбца на другие (с другой подписью) и построила график к ним. Но можно просто сделать все столбцы в один ряд, тогда при нажатии на иконку графиков будут строиться 5 отдельных графиков сразу. И при сохранении данных, в файле xl, куда всё сохраняется, столбцы со значениями будут подписаны так же, как в программе
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