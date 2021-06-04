Доработать программу в среде Python

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Завершен2 заявки576 просмотров

У меня есть программа. Работает как приложение. Необходимо добавить 8 столбцов(примерное описание во вложении)(можно сделать их переключаемыми между собой)

Сейчас программа работает так: Сверху в выползающей строке я выбираю имя пользователя. В каждую ячейку я вручную заношу значения, далее нажимая на иконку с графиком, строятся два графика в одной плоскости по тем точкам, что я задала. Если нажимать на ярлык печати, то данные, которые я занесла, сохраняются в таблицу формата xl.

Мне необходимо: чтобы столбцов стало больше и сами столбцы были подписаны, как g1, g2, g3, g4 и C. Можно сделать их переключаемыми между собой, чтобы на каждый столбец можно было строить графики так: занесла данные в первые два столбца, к нему построила график, переключила эти два столбца на другие (с другой подписью) и построила график к ним. Но можно просто сделать все столбцы в один ряд, тогда при нажатии на иконку графиков будут строиться 5 отдельных графиков сразу. И при сохранении данных, в файле xl, куда всё сохраняется, столбцы со значениями будут подписаны так же, как в программе

Python
4 года назад
guest_16221750831081
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sthamm
Штамм 
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Ярослав
 
42 года
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sthamm
Штамм 
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