Доработать программу в среде Python

У меня есть программа. Работает как приложение. Необходимо добавить 8 столбцов(примерное описание во вложении)(можно сделать их переключаемыми между собой)

Сейчас программа работает так: Сверху в выползающей строке я выбираю имя пользователя. В каждую ячейку я вручную заношу значения, далее нажимая на иконку с графиком, строятся два графика в одной плоскости по тем точкам, что я задала. Если нажимать на ярлык печати, то данные, которые я занесла, сохраняются в таблицу формата xl.

Мне необходимо: чтобы столбцов стало больше и сами столбцы были подписаны, как g1, g2, g3, g4 и C. Можно сделать их переключаемыми между собой, чтобы на каждый столбец можно было строить графики так: занесла данные в первые два столбца, к нему построила график, переключила эти два столбца на другие (с другой подписью) и построила график к ним. Но можно просто сделать все столбцы в один ряд, тогда при нажатии на иконку графиков будут строиться 5 отдельных графиков сразу. И при сохранении данных, в файле xl, куда всё сохраняется, столбцы со значениями будут подписаны так же, как в программе