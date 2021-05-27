Задача - сделать "тихую" установку прокси как службы по клиику на файле, т.е. без параметров и без дополнительного подтверждения. В идеале, зашить в эту же сборку конфиг и открытие порта брандмауэра. В итоге должен ...
Программа для сохранения html-страниц с сайта clutch.co
Нужна десктопная программа под Windows для сохранения страниц (только html) с сайта https://clutch.co.
То есть я в программу ввожу ссылку, скажем, https://clutch.co/directory/android-application-developers, далее указываю диапазон страниц (скажем от 10 до 50), и программа должна сохранить в папку файлы
10.html
11.html
...
49.html
50.html
Сложность: там вылетают капчи. Их нужно обойти. В этом основное задание.
Программа исключительно для личного пользования, поэтому с внешним видом особо не надо париться. Простейшее окошко.
Язык программирования не важен, но если сделаете на Delphi и пришлете исходный код, то заплачу на 10$ больше.
Но только декстопная программа. Не Web-интерфейс.
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