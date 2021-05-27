Программа для сохранения html-страниц с сайта clutch.co

Нужна десктопная программа под Windows для сохранения страниц (только html) с сайта https://clutch.co.

То есть я в программу ввожу ссылку, скажем, https://clutch.co/directory/android-application-developers, далее указываю диапазон страниц (скажем от 10 до 50), и программа должна сохранить в папку файлы

10.html

11.html

...

49.html

50.html

Сложность: там вылетают капчи. Их нужно обойти. В этом основное задание.

Программа исключительно для личного пользования, поэтому с внешним видом особо не надо париться. Простейшее окошко.

Язык программирования не важен, но если сделаете на Delphi и пришлете исходный код, то заплачу на 10$ больше.

Но только декстопная программа. Не Web-интерфейс.