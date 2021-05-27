Доработка и сборка 3proxy на Windows

Задача - сделать "тихую" установку прокси как службы по клиику на файле, т.е. без параметров и без дополнительного подтверждения.

В идеале, зашить в эту же сборку конфиг и открытие порта брандмауэра. В итоге должен получиться только один файл для полноценной работы.