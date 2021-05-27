Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/ Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают ...
Написать код на Python для презентации по анализу данных
Для презентации нужно:
На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика:
1) подготовить данные для анализа;
2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с целью "предсказания срока нахождения нового актива на балансе, уровня расходов на содержание актива на основе накопленных данных";
3) Обучить модель рекомендовать оптимальную стоимость принятия актива на баланс и оптимальную скидку с учетом дисконтирования стоимости во времени (логику расчета дам).
4) Объяснить принятое моделью решение
5) Привести пример для презентации визуализации показателей: например количество активов в региональном разрезе, по видам активов, сколько продано, сколько расходов, какая стоимость принятия на баланс (уточню).
9) выложить в github заказчика (создать аккаунт)
В целом задача, это описать кодом анализ и визуализацию данных, для решения управленческой задачи: нужны картинки объяснение логики действий и сам код. Данные предоставлю..
Заявки фрилансеров
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