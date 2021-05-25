Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении. Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy ...
Программа на си
Задание №1
- Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом решітки - символи записуються з файлу в матрицю порядку n в одному напрямку, а зчитуються в іншому.
- Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.
- Структура «Багаж пасажира»:
- прізвище, ім’я, по батькові пасажира;
- кількість речей;
- загальна вага речей;
- статус запису.
- Видалити всі елементи з зазначеною вагою.
- Додати 2 елемента після елемента з указаним прізвищем.
- Для запису структури у файл та читання структури з файлу потрібно використовувати функції fread() та fwrite().
- Для видалення й додавання елементів у файл потрібно використовувати допоміжний файл.
- Запис не потрібно вилучати з файлу негайно, а тільки позначати як вилучений. У вікні для перегляду потрібно відображати або активні записи, або помічені як видалені, але не обидва типи записів одночасно. Поле структури — статус запису — може містити 0 (ознака активного запису) або 1 (ознака видаленого запису). Під час створення файлу в це поле потрібно записати 0, а під час видалення запису з файлу — 1.
- Повинно бути передбачено можливість відновлення видаленого запису зі списку видалених, але тільки до моменту одержання ущільненого файлу (див. нижче).
- Збереження файлу з даними потрібно виконувати у двох режимах — з ущільненням і без ущільнення. У першому випадку записи, помічені як видалені, викидають, у другому випадку у файл записують усі записи зі збереженням їхнього статусу.
- Узаємодію з файлом даних потрібно здійснювати в бінарному режимі, тобто записи потрібно зберігати як образ в основній пам’яті комп’ютера.
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