Программа на си

  1. Биржа фриланса
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 Задание №1

  • Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом решітки - символи записуються з файлу в матрицю порядку n в одному напрямку, а зчитуються в іншому.
  • Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.
Задание №2
  • Структура «Багаж пасажира»:
    • прізвище, ім’я, по батькові пасажира;
    • кількість речей;
    • загальна вага речей;
    • статус запису.
  • Видалити всі елементи з зазначеною вагою.
  • Додати 2 елемента після елемента з указаним прізвищем.
Требования к заданию №2

  • Для запису структури у файл та читання структури з файлу потрібно використовувати функції fread() та fwrite().
  • Для видалення й додавання елементів у файл потрібно використовувати допоміжний файл.
  • Запис не потрібно вилучати з файлу негайно, а тільки позначати як вилучений. У вікні для перегляду потрібно відображати або активні записи, або помічені як видалені, але не обидва типи записів одночасно. Поле структури — статус запису — може містити 0 (ознака активного запису) або 1 (ознака видаленого запису). Під час створення файлу в це поле потрібно записати 0, а під час видалення запису з файлу — 1.
  • Повинно бути передбачено можливість відновлення видаленого запису зі списку видалених, але тільки до моменту одержання ущільненого файлу (див. нижче).
  • Збереження файлу з даними потрібно виконувати у двох режимах — з ущільненням і без ущільнення. У першому випадку записи, помічені як видалені, викидають, у другому випадку у файл записують усі записи зі збереженням їхнього статусу.
  • Узаємодію з файлом даних потрібно здійснювати в бінарному режимі, тобто записи потрібно зберігати як образ в основній пам’яті комп’ютера.
4 года назад
lilpediaa
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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