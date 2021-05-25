Простая задачка на питоне (matplotlib, numpy)

Нужно на python (matplotlib, numpy) написать код, который делает следующее:

В полярной системе координат выводит окружности примерно так: http://prntscr.com/13e92pa

Окружность #1. Имеет координаты (0:0)

Окружности #2-7 располагаются вокруг #1, касаясь её и двух соседних.

У меня должна быть возможность вывести N (от 2 до 7) окружностей.

При указании в коде N=6 должно получиться так: http://prntscr.com/13e9k16

N=5: http://prntscr.com/13e9pl8

Думаю, алгоритм понятен, поскольку угол, между двумя соседними окружностями 2-7 и первой составляет 30 градусов: http://prntscr.com/13e9nhn . То есть окружность n+1 меняет угол положения её центра на 30 градусов относительно предыдущей.

При N=7 мы получаем 1 окружность и 6 вокруг неё. При этом, как они заполняются при увеличении N, по часовой или против, мне не важно. Окружность n+1 всегда касается окружности n, центральной (1) и последующей (n+2), то есть не нужно усложнять.