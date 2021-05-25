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Простая задачка на питоне (matplotlib, numpy)
Нужно на python (matplotlib, numpy) написать код, который делает следующее:
В полярной системе координат выводит окружности примерно так: http://prntscr.com/13e92pa
Окружность #1. Имеет координаты (0:0)
Окружности #2-7 располагаются вокруг #1, касаясь её и двух соседних.
У меня должна быть возможность вывести N (от 2 до 7) окружностей.
При указании в коде N=6 должно получиться так: http://prntscr.com/13e9k16
N=5: http://prntscr.com/13e9pl8
Думаю, алгоритм понятен, поскольку угол, между двумя соседними окружностями 2-7 и первой составляет 30 градусов: http://prntscr.com/13e9nhn . То есть окружность n+1 меняет угол положения её центра на 30 градусов относительно предыдущей.
При N=7 мы получаем 1 окружность и 6 вокруг неё. При этом, как они заполняются при увеличении N, по часовой или против, мне не важно. Окружность n+1 всегда касается окружности n, центральной (1) и последующей (n+2), то есть не нужно усложнять.
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