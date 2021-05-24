VoteBot Application

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Закрыт1 заявка647 просмотров

Нам нужно приложение C# или другой язык, который может загружать список прокси-серверов и использовать api 2captcha для голосования: https://coinsniper.net

4 года назад
guest_16122117005285
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
4 года назад