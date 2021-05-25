Создать программу для оповещений по СМС

Добрый вечер!

Нужна программа, которая сможет быстро оповещать по СМС о том, что в Телеграмм поступило сообщение.

*Не всегда есть возможность быстро прочитать сообщение в Телеграмме, поэтому нужно дополнительное оповещение на обычный мобильник в виде СМС.

Готов выслушать/оплатить любые варианты решений.