Создать программу для оповещений по СМС

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Завершен1 заявка1088 просмотров

Добрый вечер!

Нужна программа, которая сможет быстро оповещать по СМС о том, что в Телеграмм поступило сообщение.

*Не всегда есть возможность быстро прочитать сообщение в Телеграмме, поэтому нужно дополнительное оповещение на обычный мобильник в виде СМС.

Готов выслушать/оплатить любые варианты решений.

4 года назад
quaattrroo
Рустам 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$41
2 дня
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Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата моментально, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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