Построить UML диаграммы

$23
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Закрыт1 заявка1299 просмотров

Имеется руководство пользователя с экранными формами и описанием логики работы, нужно построить следующие диаграммы:

диаграмма компонентов

диаграмма развертывания

диаграмма классов

диаграмма состояний

диаграмма деятельности

4 года назад
Arseniy99
Золотов 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

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Святослав
 
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5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад