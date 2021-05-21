Необходимо сделать плагин для платформы Moodle. Очень интересный проект. Вся информация в личных сообщениях.
Построить UML диаграммы
Имеется руководство пользователя с экранными формами и описанием логики работы, нужно построить следующие диаграммы:
диаграмма компонентов
диаграмма развертывания
диаграмма классов
диаграмма состояний
диаграмма деятельности
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