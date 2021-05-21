задача 8 1. Создать класс ОКНО (координаты главной диагонали, заголовок, цвет фона). 2. Определить конструкторы инициализации, копирования, деструкторы и методы для изменения и чтения значений полей данного класса. 3. Перегрузить ...
Парсинг сайтов
Нам для социального эксперимента необходимы данные пользователей из социальных сетей, бирж труда (соискателей), сайтов знакомств.
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