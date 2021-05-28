Сниппеты javascript

Требуется несколько простых скриптов на чистом javascript:

- скрытие открытие div в зависимости от выбора option;

- при вводе пользователем в поле INPUT имя компании отправка get запроса для получения массива с вариантами и вывод его в качестве подсказки для пользователя;

- get запрос на сторонний сайт для парсинга нужных полей;

- post запрос на получение данных от стороннего API;

- отработка ошибок если не найдена информация для включения возможности свободного ввода данных;

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