С++ создание приложения, и декомопилирование старого

Работа с биржами торговыми, есть ТЗ и приложение которое можно декомпилировать и забрать оттуда все алгоритмы

Бюджет 200$ Сроки 4-5 дней

Оплата будет по готовности задачи, но все исходники будут у Вас на руках - до момента полной оплаты

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