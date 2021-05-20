C++ консоль Используя классы, создать упорядоченное бинарное дерево

Используя классы, создать упорядоченное бинарное дерево, которое описывает справочник файлов в файловой системе. Каждому узлу соответствует некоторый файл, в узле содержатся имя файла и дата последнего обращения к нему. При создании дерево можно заполнить из текстового файла. Узлов в дереве не менее 15. Реализовать функцию, которая удаляет из дерева все файлы (узлы), обращение к которым было осуществлено до даты, введенной с клавиатуры. Исходное и результирующее дерево вывести на экран.

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