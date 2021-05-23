Разработка программного обеспечения

Большой опыт работы в сфере настольного/сетевого ПО. Системное программирование для ОС семейства Unix, Linux, Windows на языках C/Object Pascal/ Delphi с использованием свободных и закрытых компиляторов. Требования к собственной работе следующие: надежность ПО, скорость работы программы, оптимизация использования памяти, поиск и реализация оптимального алгоритма для решения поставленной задачи. Асинхронность, многопоточность, оптимизация ввода/вывода (ввиду самой низкой скорости обмена данными на машинном уровне).

Опыт работы с разнообразнейшими скриптовыми/bytecode языками в сфере backend/third-party ПО. Python/PHP/LISP_Family.

Опыт работы (не администрирования) использования различных БД, в том числе с использованием api для доступа на низком уровне.