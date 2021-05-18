Программа для пакетного редактирования EXIF данные в файлах JPG

Здравствуйте!

Требуется консольная программа для пакетного редактирования EXIF данных в файлах.

В проекте имеется набор папок с файлами JPG c нумерацией в таком виде - https://cloud.mail.ru/public/oc9f/r5ojkxJ6k

Т.е., может быть от 3-х до 7-ми наборов изображений с шести объективов.

Задача - перезаписать значения параметра Exposure в EXIF для определенных файлов, в соответствии с конфиг. файлом.

Логика работы программы:

1. В конфигурационном файле прописываем имена файлов и значения параметра Exposure для каждого файла:

origin_1_0.jpg 1

origin_1_1.jpg 1

origin_1_2.jpg 1

origin_1_3.jpg 1

origin_1_4.jpg 1

origin_1_5.jpg 1

origin_2_0.jpg 2

origin_2_1.jpg 2

origin_2_2.jpg 2

origin_2_3.jpg 2

origin_2_4.jpg 2

origin_2_5.jpg 2

origin_3_0.jpg 1/2

origin_3_1.jpg 1/2

origin_3_2.jpg 1/2

origin_3_3.jpg 1/2

origin_3_4.jpg 1/2

origin_3_5.jpg 1/2

origin_4_0.jpg 3

origin_4_1.jpg 3

origin_4_2.jpg 3

origin_4_3.jpg 3

origin_4_4.jpg 3

origin_4_5.jpg 3

origin_5_0.jpg 1/3

origin_5_1.jpg 1/3

origin_5_2.jpg 1/3

origin_5_3.jpg 1/3

origin_5_4.jpg 1/3

origin_5_5.jpg 1/3

origin_6_0.jpg 4

origin_6_1.jpg 4

origin_6_2.jpg 4

origin_6_3.jpg 4

origin_6_4.jpg 4

origin_6_5.jpg 4

origin_7_0.jpg 1/4

origin_7_1.jpg 1/4

origin_7_2.jpg 1/4

origin_7_3.jpg 1/4

origin_7_4.jpg 1/4

origin_7_5.jpg 1/4

2. Закидываем файл программы и конфиг. файл в папку с проектом - https://skr.sh/i/230521/zEOiHw9a.jpg

3. Запускаем программу, программа проходит по всем вложенным папкам с фотографиями и редактирует Exposure в EXIF, в соответствии с конфиг. файлом.

4. Файлы с отредактированными данными Exposure в EXIF сохраняем в папке HDR с такой же структурой каталогов.

Пример исходной и выходной структуры файлов и папок в архиве - https://cloud.mail.ru/public/oc9f/r5ojkxJ6k - https://cloud.mail.ru/public/oc9f/r5ojkxJ6k