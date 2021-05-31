Написать код на языке Turbo Assembler

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Завершен2 заявки574 просмотра

Написать на языке Turbo Assembler программу, которая обеспечивает перевод введенного исходного числа в системе счисления 10-ичная в два числа иных систем счисления ( 2-ичная и 16-ичная) в графическом режиме.

Четные числа выводятся синим цветом, а нечетные – красным.

Вывод каждого числа осуществляется в окно с пояснительным комментарием соответствующего цвета.

Вывести информацию (на экран и в файл) в виде таблицы с указанием: вуза, факультета, группы, ФИО, даты, ФИО преподавателя, дисциплины, темы курсового проекта.

Таблицу реализовать в графическом режиме средствами рисования линий, а в текстовом файле средствами псевдографики.

Пример таблице прикреплён в файле.

Ассемблер
4 года назад
Sergei_200
Сергей 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
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год назад
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BDEsoft
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Дмитрий
 
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