Необходима программа на Qt C++ для leap motion, в итоге чтобы играть руками,,, нажимать и переключать все анимированые органы управления.
Написать код на языке Turbo Assembler
Написать на языке Turbo Assembler программу, которая обеспечивает перевод введенного исходного числа в системе счисления 10-ичная в два числа иных систем счисления ( 2-ичная и 16-ичная) в графическом режиме.
Четные числа выводятся синим цветом, а нечетные – красным.
Вывод каждого числа осуществляется в окно с пояснительным комментарием соответствующего цвета.
Вывести информацию (на экран и в файл) в виде таблицы с указанием: вуза, факультета, группы, ФИО, даты, ФИО преподавателя, дисциплины, темы курсового проекта.
Таблицу реализовать в графическом режиме средствами рисования линий, а в текстовом файле средствами псевдографики.
Пример таблице прикреплён в файле.
Выбранный исполнитель
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