Написать код на языке Turbo Assembler

Написать на языке Turbo Assembler программу, которая обеспечивает перевод введенного исходного числа в системе счисления 10-ичная в два числа иных систем счисления ( 2-ичная и 16-ичная) в графическом режиме.

Четные числа выводятся синим цветом, а нечетные – красным.

Вывод каждого числа осуществляется в окно с пояснительным комментарием соответствующего цвета.

Вывести информацию (на экран и в файл) в виде таблицы с указанием: вуза, факультета, группы, ФИО, даты, ФИО преподавателя, дисциплины, темы курсового проекта.

Таблицу реализовать в графическом режиме средствами рисования линий, а в текстовом файле средствами псевдографики.

Пример таблице прикреплён в файле.