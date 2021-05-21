Разработка программы "многодокументным текстовый редактор"

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Закрыт2 заявки1600 просмотров

Сделать редактор на с# в windows forms с елементами ооп, с подстветкой синтаксиса с# через fastcoloredtextbox. Вкладки сделать через tabcontrol

4 года назад
guest_16215851992402
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Был
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
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4 года назад

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