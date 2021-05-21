Нужен человек, которые умеет делать софт (бот, приложение в chrome).Так же он должен быть знаком со стимом и как работаю торговые площадки продажи скинов.

Нужно будет сделать поиск предметов и чтоб бот мог конкурировать с другими заказами.

Все подробное ТЗ скину в личку.