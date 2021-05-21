Нам для социального эксперимента необходимы данные пользователей из социальных сетей, бирж труда (соискателей), сайтов знакомств.
Нужен человек, которые умеет делать софт
Нужен человек, которые умеет делать софт (бот, приложение в chrome).Так же он должен быть знаком со стимом и как работаю торговые площадки продажи скинов.
Нужно будет сделать поиск предметов и чтоб бот мог конкурировать с другими заказами.
Все подробное ТЗ скину в личку.
Заявки фрилансеров
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