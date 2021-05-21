Разработка плагина для платформы Moodle

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки1800 просмотров

Необходимо сделать плагин для платформы Moodle. Очень интересный проект. Вся информация в личных сообщениях.

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ofiy
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