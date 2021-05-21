Доработать RTMP сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка2178 просмотров

Необходимо доработать RTMP сервер (можно взять готовые исходники-проект) - дописать API для настройки и редирект на др. RTMP сервера.

На Linux или Windows?

Linux
4 года назад
usmanov116
Эдуард 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Скородумов
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад