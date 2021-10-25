usmanov116

Требуется разработать логотип и веб-дизайн сайта 'займы под залог недвижимости' с адаптивным дизайном для мобильных устройств. Необходимо создать три варианта дизайна в Figma с одной типовой структурой, но различающиеся оттенками и изображениями для разных доменов. Тексты и структура сайта будут предоставлены.
- Дизайн сайтов17 заявокОткрыт11 часов назад
- $300
Требуется написать несколько поисковых шаблонов регулярных выражений (Regex) для парсинга текстового чата. На вход будет поступать текстовый поток из файлов, а на выходе должны быть результаты поиска по заданным шаблонам. Язык программирования для тестирования — Java или C#.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для создания, ведения и продвижения модельного агентства в социальных сетях, включая Telegram и ВКонтакте. Необходимо разработать стратегию контента и привлечения аудитории. Портфолио с примерами успешных проектов обязательно.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется SEO продвижение нового сайта модельного агентства на всей территории России. Целевые ключевые слова подобраны. Работа по открытому бюджету с оплатой за услуги и самостоятельным покрытием затрат на размещение статей.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача заключается в составлении SEO-текстов для сайта, которые будут оптимизированы под поисковые системы. Ожидается создание уникального контента, отвечающего требованиям SEO, с учетом целевой аудитории и ключевых слов.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработайте пример foregroundService для Android 12 с использованием mediaProjection на языке Java. Проект должен быть предназначен для изучения языка и работы с мобильными приложениями. Используйте Android Studio для разработки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать accessibility service для Android 12, который будет записывать звук с микрофона по заранее заданному расписанию. Укажите опыт работы с Android и подобными сервисами.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработка дизайна сайта модельного агентства. Сайт должен включать разделы: Главная с каталогом и поиском, Услуги, Контакты и Личный кабинет с функциями входа/регистрации, поиска, профиля и платежей. Подробности будут обсуждены с исполнителем.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести парсинг данных с сайта, защищенного Akamai Antibot. Ищем специалиста с опытом обхода подобной защиты. Необходимо обеспечить успешный сбор данных.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку на основе макета из Figma. Необходимо создать адаптивный сайт, учитывая все элементы дизайна. Ожидается качественное и аккуратное выполнение работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется подобрать оборудование для подключения интернет-провайдера в одном многоквартирном доме. Канал арендуется у Ростелекома. Необходимо провести расчет оборудования для стабильного подключения.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт «под ключ» для дизайн студии или компании, занимающейся разработкой ПО. Ожидается создание функционального и привлекательного интерфейса, соответствующего тематике. Важно учесть современные тренды в веб-дизайне и удобство использования.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка сайта «под ключ» на тему строительных металлоконструкций. Необходимо учесть все аспекты функционала и дизайна для эффективного представления услуг.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо написать тестовый код на JavaScript и PHP для реализации функционала авторизации и регистрации. Код должен включать два поля для ввода логина и пароля, а также ссылку на регистрацию в случае авторизации.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обновить страничку-кабинет на платформе ASP.NET Core для сервиса выдачи займов. Необходимо внести изменения в интерфейс и функционал в соответствии с современными требованиями.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Создание личного кабинета для учета займов на ASP.NET Core. Реализовать регистрацию пользователей с подтверждением, отображение займов и возможность выдачи займов под проценты. Администратор должен иметь доступ к статистике и функционалу для управления займами и заявками на возврат. Подробности уточняются в процессе разработки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка личного кабинета на ASP.NET Core для информационной системы кадрового агентства. Исполнитель должен проработать необходимые функции и обеспечить надежную работу системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка дизайна для сайта itpro.ru, включая логотип. Основные направления: веб-разработка, продвижение сайтов и мобильные приложения. Необходимо указать портфолио, используемые программы и формат конечного результата. Уточните, делаете ли верстку и ваше видение сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Требуется разработка сайта на платформе WordPress. Все необходимые материалы будут предоставлены. Ожидается качественная работа с учетом предоставленного контента.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт4 года назад