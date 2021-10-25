usmanov116

Эдуард usmanov116

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

roberto233
Михаил 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн личный кабинет (отслеживание gps-трекер детей и др.)
HTML
Спасибо за заказ! Надеюсь на сотрудничество
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
all-nice
24 года
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
$55
10 баллов
3 года назад
Html верстка из Figma
FigmaHTML
Рекомендую, все было отлично
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
itulupov
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Разработать сайт
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую!
Отлично, оперативно, рекомендую!
Ответный отзыв
itulupov
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Разработать сайт
Все отлично, четкая и понятная задача. Быстра проверка выполненной работы и оплата. Рекомендую!
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
dmitry_mh
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Обновить страничку-кабинет на ASP.NET Core (сервис выдачи займов)
ASP.NET
Приятный заказчик, сразу предоставил все необходимое для начала работы. Был на связи.
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
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