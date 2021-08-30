Рисую в Figma, верстаю в Tilda.
Привет! Моя цель - сделать дизайн вашего проекта запоминающимся и удобным для пользователя.
Работаю в:
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
В личном сообщении
Telegram: valentyukevich02
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
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$50
средняя цена заказа
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Портфолио
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- Логотип №239 просмотров
- Логотип №330 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятная постановка задачи, быстро нашли общий язык. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества.