valentyukevich20

Павел valentyukevich20

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Рисую в Figma, верстаю в Tilda.

Привет! Моя цель - сделать дизайн вашего проекта запоминающимся и удобным для пользователя.

Работаю в:

  • Figma
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
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Telegram: valentyukevich02

Почта: [email protected]

FigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
usmanov116
Эдуард 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта itpro.ru
Отлично, рекомендую!
Хороший заказчик, понятная постановка задачи, быстро нашли общий язык. Не откажусь от дальнейшего сотрудничества.
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