Рисую в Figma, верстаю в Tilda. Привет! Моя цель - сделать дизайн вашего проекта запоминающимся и удобным для пользователя. Работаю в: Figma

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop Связаться со мной: Связаться со мной: В личном сообщении Telegram: valentyukevich02 Почта: [email protected] FigmaTilda

Я против войны в Украине !

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