Апдейт стандартного ползунка в Tilda

Здравствуйте, передо мной такая задача - ввод количества одновременно с помощью слайдера и с помощью текстового ввода. Если непонятно объяснил, вот пример (прикрепил) . В Tilda есть две стандартных формы как раз для таких целей - слайдер и численный ввод, но как сделать так, чтобы они работали в тандеме я не понимаю. Вероятнее всего, тут нужно использовать программирование, приравнивать переменные этих стандартных форм и вставлять в блок T123. От вас требуется написать этот код, чтобы мне оставалось только вставить свои переменные в него и вставить в блок T123